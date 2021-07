Briga de trânsito termina em perseguição e atropelamento de PM em São Paulo

Uma discussão de trânsito no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, na noite desta quinta-feira (1º), acabou em um atropelamento de um policial militar. As informações são do jornal Hora 1, da TV Globo.

De acordo com a reportagem, houve uma batida de trânsito envolvendo um carro de aplicativo, que não estava com passageiro, e um outro veículo, com cinco pessoas, entre elas um policial militar.

Logo após a colisão, as pessoas desceram dos carros para ver o que havia acontecido e o PM já estava com a arma em punho. O motorista de aplicativo pediu para fazer um boletim de ocorrência, mas os passageiros do outro veículo insistiram para que não, e aparentemente tudo terminaria assim.

Todos entraram em seus carros e o motorista de aplicativo decidiu que iria para casa, mas ficou com receio de ser perseguido e acabou fazendo um desvio. E a perseguição de fato aconteceu.

A cerca de 2 km do local da primeira colisão, o veículo preto com as cinco pessoas acabou interceptando o do motorista de aplicativo. As pessoas que estavam no carro desceram e começaram a depredar o automóvel do motorista de aplicativo, que se assustou e tentou fugir, atropelando o PM.

Ainda segundo a reportagem do Hora 1, no momento do atropelamento, a arma do policial caiu no chão e um dos passageiros do veículo acabou pegando e desferindo um disparo na direção do motorista de aplicativo, sem acertá-lo, pois ele conseguiu sair correndo.

O PM foi levado ao hospital com ferimentos na clavícula e na cabeça, mas passa bem. O motorista de aplicativo foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos. Na madrugada desta sexta-feira (2), a Polícia Civil estava no local para apurar o caso.

