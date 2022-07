Briga continua: Melody alfineta Anitta e a chama de ‘senhora de quase 40 anos’

As alfinetadas públicas entre as cantoras Melody e Anitta continuam. Tudo começou após Anitta ter falado no Twitter que não apoia o PT, apesar de apoiar o ex-presidente Lula. Foi então quando o atual presidente Jair Bolsonaro republicou o tweet da cantora, o que geral outro esclarecimento de Anitta.

“Isso se chama fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Não vê a Melody? Vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional. Mas ela consegue um ótimo engajamento e se mantém no mercado por criar tretas”, escreveu Anitta no Twitter.

Não não meu amor... isso se chama falem bem ou falem mal mas falem de mim. Não vê a melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato serio e profissional... mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado brigando sozinha — Anitta (@Anitta) July 16, 2022

Como era de se esperar, Melody rebateu a fala de Anitta em vårios tweets. “Onde ela vai, fala de mim. Na televisão, no Twitter. Depois, eu que fico arrumando picuinha com ela”, começou. “Eu nunca falo mal dela e ela falou que o meu trabalho não era profissional. Quem é que está no Top 1 Brasil agora? Ela tava no Top 1 Global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa. Aquilo ali era muito dinheiro investido”, rebateu Melody.

Melody também postou os vídeos em seu Twitter, com a legenda “Os meus números não mentem viu? (Tudo orgânico)”.

Ainda no Twitter, Melody continuou os protestos. “Está nervosa porque organicamente é difícil chegar no topo né? Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos colocar uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político para engajar. Outro detalhe: está tão grande lá fora, que tem tempo para tá postar no Twitter sobre assuntos que não tem respaldo algum para comentar?”, continuou.

Eu conheço os compositores da música q tu bateu top 1 mana. Acho q vc não conhece eles ñ pq a música é da ariana grande no caso né... mas fica tranquila q eu não mostrei pra eles se ñ... agora faz um falsete cantando o nome do Lula so de brinks aí pa nós que aí tu vira notícia — Anitta (@Anitta) July 17, 2022

Anitta também não se calou e criticou o fato de Melody fazer muitos covers de outros artistas. A discussão rendeu outros tantos tweets de Melody.