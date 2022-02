Briga causa correria nas arquibancadas do Mineirão; PM identifica suspeitos Confusão aconteceu no decorrer da partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Nem tudo foi tranquilidade na partida na qual a Seleção Brasileira goleou o Paraguai por 4 a 0, no Mineirão. Uma confusão envolvendo por volta de dez torcedores causou correria no anel superior do Mineirão, ainda no primeiro tempo do confronto válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar.

As informações iniciais são de que o motivo da briga aconteceu em virtude da rivalidade entre Atlético-MG e Cruzeiro, uma vez que alguns dos torcedores envolvidos usavam camisas alusivas aos clubes. O grupo trocou socos e também arremessou cadeiras.

Torcedores que nada tinham a ver com a confusão procuraram se afastar e mudaram até mesmo de setor no estádio. Os suspeitos de estarem envolvidos se espalharam, na tentativa de não serem identificados.

Porém, pouco tempo depois, a Polícia Militar de Minas Gerais entrou em ação e conseguiu chegar até os suspeitos, contando, inclusive, com a ajuda de pessoas que estavam próximas e viram o tumulto de perto.

