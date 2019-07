Brics: Tereza Cristina participará de reunião com vice-ministros da Agricultura

São Paulo, 16/07 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa em Brasília, nesta quarta-feira, de reunião de vice-ministros da Agricultura do Brics. A abertura da reunião ocorrerá às 9h no Ministério da Agricultura e será feita por ela, acompanhada do secretário-executivo da pasta, Marcos Montes. De acordo com nota do ministério, o Brasil exerce neste ano a presidência de turno do bloco, do qual participam Rússia, Índia, China e África do Sul.

O encontro será preparatório da 9ª Reunião de Ministros da Agricultura, em setembro, em Bonito (MS).