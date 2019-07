Brics: reunião de vice-ministros da Agricultura vai ocorrer em Brasília

São Paulo, 11 – A reunião de vice-ministros de Agricultura do Brics (bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) vai ocorrer nos dias 17 e 18 de julho, em Brasília (DF). Os Ministérios da Agricultura dos cinco países já confirmaram presença, informa o Ministério da Agricultura do Brasil, em comunicado. Este encontro antecede a 9ª reunião de Ministros de Agricultura do Brics, que será realizada em Bonito (MS), em setembro, com o tema “Promoção da Inovação e Ações para o Desenvolvimento de Novas Soluções para Sistemas de Produção de Alimentos”.

O bloco formado pelos cinco países de economias em desenvolvimento representa cerca de 42% da população mundial, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial.

O Brasil exerce a presidência de turno do bloco neste ano. Segundo o ministério, a ênfase dos encontros será a promoção da ciência, tecnologia e inovação; da economia digital; do aumento dos contatos entre o setor produtivo e os projetos desenvolvidos pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês) do Brics.

Na quarta-feira (17), a ministra Tereza Cristina deverá receber e dar as boas-vindas aos representantes das delegações na Sala Moacir Micheletto, no mezanino da sede do Ministério da Agricultura.

Logo em seguida, a delegação vai à sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para visitar os laboratórios que testam novas variedades de cana-de-açúcar e bancos de sementes e mudas.

À tarde, o grupo se reúne no auditório do Mapa para discutir pautas sobre o desenvolvimento da agropecuária dos países membros. A reunião será conduzida pelo embaixador Orlando Ribeiro, secretário de Comércio e Relações Internacionais do ministério, com a presença dos vice-ministros de Agricultura dos países do Brics. Na quinta-feira (18), as discussões prosseguem, terminando com encontros bilaterais entre os países-membros.