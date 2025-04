Brics rejeita “ressurgência do protecionismo comercial”

O Brics expressou nesta terça-feira (29) seu rechaço à “ressurgência do protecionismo comercial”, no segundo dia da reunião de chanceleres do bloco no Rio de Janeiro, em uma reação velada às agressivas políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O bloco das economias emergentes destacou “o firme rechaço de todos à ressurgência do protecionismo comercial”, declarou em coletiva de imprensa o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, assegurando que as questões comerciais suscitaram um “consenso absoluto”.

