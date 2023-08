Brics não deve antagonizar com outros blocos, diz Haddad

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 9:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 22 AGO – O ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (22) em Joanesburgo, África do Sul, que o grupo Brics não é antagônico com outros blocos ou fóruns.

“Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia podem oferecer ao mundo uma visão que seja coerente com seus propósitos e que não signifique nenhum tipo de antagonismo a outros fóruns importantes dos quais nós mesmos participamos”, declarou o ministro, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do grupo.

Haddad falou durante um fórum de negócios na XV Cúpula do Brics, que começou hoje e continuará até a próxima quinta-feira (24) em Joanesburgo.

“Nós acreditamos que o Brics tem uma grande contribuição a dar”, acrescentou.

Durante o encontro, Lula, Cyril Ramaphosa (África do Sul), Xi Jinping (China) e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, devem discutir o ingresso de mais países no grupo. Entre eles alguns adversários dos Estados Unidos, como Irã, Venezuela e Cuba.

O presidente russo, Vladimir Putin, também participará, mas por videoconferência, enquanto o chanceler Sergei Lavrov o representará pessoalmente. (ANSA).

