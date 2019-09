Brics: ministros da Agricultura são recebidos em jantar em São Paulo

São Paulo, 25 – Os ministros de Agricultura dos países que compõem o Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) reuniram-se nesta terça-feira, 24 em São Paulo, durante jantar para cerca de 50 convidados, na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). Os dirigentes foram recebidos pela ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, e pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, segundo informações do ministério.

Os ministros estarão reunidos nesta quarta e quinta-feiras (dias 25 e 26), em Bonito (MS), para a 9ª Reunião dos Ministros da Agricultura do Brics. O encontro terá como tema a inovação tecnológica na agropecuária no contexto de aumento da população mundial e da demanda por alimentos. Os ministros debaterão questões relacionadas à segurança alimentar e sustentabilidade ambiental em âmbito regional e global.

Segundo comunicado do ministério, ao receber os ministros, Tereza Cristina disse que os países do Brics têm feito bom uso da complementaridade de suas economias, especialmente no setor agropecuário.

A ministra ressaltou que o aumento da produtividade no campo, com recordes sucessivos nas safras, origina de forma sustentável produtos ofertados a mais de 200 mercados. “Contribuímos e continuaremos a contribuir para a segurança alimentar e nutricional de todo o planeta, fornecendo alimentos de qualidade, a preços justos, a mais de 1 bilhão de pessoas por dia. Muitos desses, é claro, residem em nossos sócios do Brics, que se firmam como aliados estratégicos em prol de benefícios mútuos”, disse ela.

As delegações dos outros quatro países também fizeram saudações durante o encontro, destacando a importância da agricultura para o mundo, e de os países do Brics estarem unidos. Empresários de vários setores do agronegócio destacaram a sustentabilidade e a qualidade dos produtos agropecuários brasileiros