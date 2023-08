Brics: Lula questiona ‘neocolonialismo verde’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 17:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 22 AGO – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou nesta terça-feira (22) em Johanesburgo, na África do Sul, o “neocolonialismo verde” dos países desenvolvidos, em um discurso durante o Fórum Empresarial no primeiro dia da 15ª cúpula do Brics.

O petista defendeu “um comércio global mais justo, previsível e equitativo” entre países do norte e do sul, além de rejeitar “um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente”.

O mandatário não nomeou nenhum país desenvolvido ou bloco em particular, mas já tem criticado à União Europeia por uma série de exigências sobre o cuidado da Amazônia para assinar o acordo com o Mercosul.

Esse foi o primeiro discurso oficial do Lula durante a cúpula que está prevista para ser concluída na próxima quinta-feira (24).

Falando sobre meio ambiente, o petista também lembrou que “o Brasil e vários países africanos compartilham a responsabilidade de preservar as florestas tropicais” e uma remuneração “justa” por parte das nações ricas. (ANSA).

