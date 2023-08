‘Brics já superou G7’, afirma Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 17:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 22 AGO – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira (22) em Johanesburgo que o Brics já tem mais força econômica que o G7.

O mandatário também destacou a importância do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e defendeu o comércio em moedas locais.

“Nossa participação na economia global vem se ampliando, já ultrapassamos o G7, respondemos por 32% do PIB mundial, projeções indicam que os mercados emergentes e em desenvolvimento são aqueles que apresentarão maior índice de crescimento nos próximos anos”, afirmou o petista.

“O dinamismo da economia está no sul global e os Brics são sua força motriz”, destacou ao falar no Fórum Empresarial dos Brics, no primeiro dia da cúpula que vai até a próxima quinta-feira (24).

“A decisão de estabelecer um Novo Banco de Desenvolvimento representou um marco na colaboração efetiva das economias emergentes, nosso banco conjunto deve ser um líder global no financiamento de projetos que abordem os desafios mais urgentes do nosso tempo”, acrescentou.

O NBD, com sede em Shangai, na China, é comandado desde março pela ex-presidente Dilma Rousseff, que viajou à cúpula junto com Lula.

“Ao diversificar fontes de pagamento em moedas locais, o NBD constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre os países em desenvolvimento”, finalizou o mandatário.

