Brics é um grupo com peso no cenário global, diz Amorim

(ANSA) – BRASILIA, 22 AGO – A 15ª cúpula do Brics, iniciada nesta terça-feira (22) na África do Sul, consolidou o grupo como um bloco com peso global, afirmou Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República.

“O grupo é uma nova força, o mundo não pode mais ser ditado pelo G7”, declarou Amorim.

“Essa reunião deixa muito claro isso, todo esse interesse que existe com a expansão de países que desejam ser parceiros ou membros plenos do Brics (…) é uma afirmação global, acima de tudo”, pontuou o diplomata, que foi chanceler nos primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre 2003 e 2010.

Amorim fez declarações hoje quando Lula defendeu, em Johanesburgo, a ampliação do Brics com a incorporação da Argentina e Indonésia, entre outros países.

No começo de agosto, o mandatário anunciou o respaldo ao ingresso da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. (ANSA).

