Brian Goldner, diretor da Hasbro, morre após tirar licença de saúde

A fabricante de brinquedos Hasbro anunciou nesta terça-feira (12) que seu diretor, Brian Goldner, morreu aos 58 anos, dois dias depois de ter tirado uma licença médica.

Após ingressar na empresa no ano 2000, Goldner chegou a ser diretor-geral em 2008 e presidente do conselho de administração em 2015.

“Desde que entrou para a sociedade, há mais de duas décadas, Brian era o coração e a alma da Hasbro”, comentou Rich Stoddart, temporariamente no comando da empresa após o afastamento de Goldner.

“Como líder carismático e apaixonado pela brincadeira e a diversão, o trabalho de Brian levou alegria e risadas para as crianças e as famílias do mundo inteiro”, destacou em um comunicado.

Sob a batuta de Goldner, o grupo continuou produzindo grandes clássicos, como a massinha Play-Doh, os bonecos Meu Pequeno Pônei e GI Joe, e o jogo Monopólio, mas também se expandiu para o setor da produção audiovisual, com os desenhos animados Peppa Pigs e PJ Masks.

Goldner, que era casado e pai de uma filha, informou no ano passado que fazia desde 2014 um tratamento contra um câncer. No domingo, a Hasbro anunciou que ele se afastaria temporariamente do cargo de diretor-geral por motivo de saúde.

