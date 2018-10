BRF:para 2019, foco é excelência operacional e reversão da queda de margens

São Paulo, 8 – O CEO da companhia de alimentos BRF, Pedro Parente, afirmou nesta segunda-feira, 8, que a estratégia da empresa traçada desde sua entrada, neste ano, será executada em “ondas”, ou seja, em etapas. “Para 2019, o foco é excelência operacional e reversão da queda de margens”, destacou o executivo na abertura do BRF Day, evento direcionado a investidores, na capital paulista.

Para 2020, segundo o CEO, a companhia pretende consolidar os fundamentos já existentes e retomar os níveis históricos de margens. “E para 2021, a meta é o crescimento inorgânico, não só com eventuais aquisições, mas por meio da obtenção de margens acima das médias históricas”, afirmou Parente. Ele ainda lembrou que a BRF só vai conseguir ter margens expressivas se utilizar o animal como um todo.

O COO da companhia, Lorival Luz, explicou que a estratégia de utilização do animal em sua totalidade se dá por meio da gestão “push and pull”, onde o todo prevalece sobre as partes. Com isso, a meta é evitar crescimento dos níveis de estoques.

“Sabemos que a companhia tem ciclos, devido ao ramo de atuação, e precisamos de uma estrutura de capital adequada”, lembrou Luz, ao citar o plano de desinvestimentos que está em curso e visa ajustes operacionais e financeiros para a empresa. “Teremos um perfil de dívida mais alongado que permitirá passarmos por estes ciclos sem riscos de liquidez e sem prejuízo aos planos de crescimento da companhia”, acrescentou.

Para Luz, a rentabilidade nas margens projetada por Parente virá com uso adequado das marcas e inovação nos produtos. “Não vamos perder de vista a grandeza da nossa empresa. Somos a maior exportadora de frango do mundo”, enfatizou o CEO.