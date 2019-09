BRF vende participação em sociedade com SATS Food Services, de Cingapura

São Paulo, 5 – A BRF anunciou nesta quinta-feira, 5, a venda de 49% de sua participação na sociedade que mantinha com a SATS Food Services, SATS BRF Food PTE, de Cingapura, por aproximadamente R$ 51 milhões (17 milhões de dólares de Cingapura).

O acordo, segundo comunicado ao mercado enviado pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluí a assinatura de um novo contrato de distribuição e licenciamento de marcas pertencentes à BRF.

No comunicado, a companhia destaca ainda que a venda faz parte do plano de reestruturação operacional e financeira do grupo, cujo objetivo é acelerar o processo de desalavancagem financeira e um maior foco em mercados-chave, como o brasileiro, Halal e asiático.