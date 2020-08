BRF realiza pré-pagamento de R$ 965 mi em linhas de financiamento de curto prazo

O grupo alimentício BRF informou nesta sexta-feira, 7, que realizou o pré-pagamento de linhas de financiamento de curto prazo no montante aproximado de R$ 965 milhões e prazo médio remanescente de sete meses, ao longo dos meses de julho e agosto deste ano. A operação foi realizada com instituições financeiras no Brasil.

A empresa ressalta que mantém à sua disposição uma linha de crédito rotativo (revolving credit facility) de até R$ 1,5 bilhão junto ao Banco do Brasil, com vencimento em dezembro de 2022.

“A companhia continuará a manter uma posição de liquidez prudencial, suficiente para enfrentar este período adverso e volátil, bem como aderente à sua estratégia de longo prazo e de disciplina financeira”.

