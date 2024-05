BRF patrocina festas de São João em Caruaru com Deline e Perdigão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 19:24 Para compartilhar:

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, patrocina e apoia as comemorações de São João de Caruaru com Deline e Perdigão, respectivamente. A estratégia da companhia se dá a partir da relevância da região para seus negócios, com destaque para estas marcas.

Para a Perdigão, marca de alimentos mais consumida do Brasil¹, o Nordeste é a praça mais relevante comercialmente, responsável por 26% do consumo nacional de produtos da marca, e este percentual sobe para 42%, quando o assunto são os embutidos. Em market share, Perdigão é líder absoluta em processados, com 24,3%, de acordo com dados da Nielsen.

Já para Deline, vice-líder em vendas em margarinas no Brasil², a parceria regional está consolidada: a marca, que é a #1 de margarina no Nordeste, faz ações recorrentes para o São João, como embalagens comemorativas, ativações em ruas e pontos de venda e, em 2024, volta como patrocinadora oficial da festa de Caruaru. Além disso, Deline chega com a mais recente inovação da marca: Deline Sabor Milho, com o objetivo de atender a demanda local, uma vez que o Nordeste possui a maior frequência de consumo do cereal no país (25,8% ante 11,9% do Brasil).

Outra informação relevante é que toda a produção de Deline é feita regionalmente, em Vitória de Santo Antão (PE). Inaugurada em 2014, a unidade é responsável pela produção de cerca de oito mil toneladas de margarina por mês, o que representa 20% da capacidade produtiva total da empresa nesse segmento. Vale ressaltar ainda que o Nordeste representa 35% do mercado de margarinas nacionalmente, sendo os meses de junho e julho os picos de consumo, por conta das festas juninas.

“Participar do São João de Caruaru com nossas marcas líderes regionais não é apenas uma oportunidade, é uma celebração de visibilidade, engajamento e conexão com valores culturais enraizados e com o Nordeste. Queremos reforçar a importância da região para a BRF, celebrando junto e se conectando com estas pessoas através de Deline e Perdigão, na maior festa regional a céu aberto” afirma Luiz Franco, diretor de Marketing e Inovação de marcas da BRF.

O São João de Caruaru é uma festa junina tradicional e culturalmente significativa no Nordeste brasileiro. De acordo com dados da prefeitura da cidade, em 2023, a celebração movimentou mais R$ 620 milhões e contribuiu para a criação de mais de 15 mil empregos diretos e indiretos. Além de atrair turistas e impulsionar a economia local, promove a preservação da cultura nordestina, fortalece os laços comunitários e promove o turismo regional. A festa é uma oportunidade para compartilhar tradições, música, dança e culinária típica, criando uma experiência inclusiva para moradores da região e turistas que visitam a região.