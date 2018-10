BRF: no segmento Halal, objetivo é consolidar liderança no mercado turco

São Paulo, 8 – Dentre as operações internacionais da BRF, uma das prioridades para o segmento Halal da empresa é consolidar a liderança no mercado turco, avalia o vice-presidente de Halal, Patrício Rohner. Durante o BRF Day, realizado nesta segunda-feira, 8, na capital paulista, o executivo destacou que a Turquia é um país estratégico, com Produto Interno Bruto (PIB) per capita em um patamar interessante, mas não tem indústria desenvolvida.

“Depois da Arábia Saudita, a Turquia foi um grande desafio e estamos fazendo um trabalho muito bom”, diz o executivo. Especificamente no mercado árabe, a meta é reforçar a atuação na produção local e ganhar market share no segmento de resfriados. Para Halal como um todo, o objetivo é reforçar a presença nas marcas e em produtos de valor agregado.

Internacional

O vice-presidente da área internacional da BRF, Simon Cheng, comentou que a companhia pretende expandir o acesso a mercados lá fora. “Faremos um esforço enorme para a reabilitação das exportações para a Europa”, enfatizou.

Além disso, está entre os planos a otimização do portfólio. “Desenvolver produtos com especificações que atendam o maior número possível de mercados. Embalagens trilíngues que me deem capacidade de acessar 30 países, ao invés de 5, o que dilui o risco quando há o fechamento de um determinado mercado”, explica Cheng.

Ainda de acordo com o executivo, a companhia deve investir em distribuição local e força de vendas. “Temos presença comercial em mais de 30 países, precisamos usar e alavancar isso”, acrescentou.