BRF investe R$ 8 milhões na modernização de unidade em Goiás

A BRF concluiu investimentos de R$ 8 milhões na modernização de sua planta em Buriti Alegre (GO), como parte da Jornada Indústria 4.0, informou a empresa. Em nota, a companhia afirma que os recursos foram alocados em novas tecnologias de automação, Internet das Coisas, computação em nuvem e análise de dados. O investimento é uma forma de automatizar os processos, ganhar eficiência operacional e reduzir os custos da produção.

Além disso, a unidade passou a operar como uma fábrica inteligente, isto é, com os sistemas de gestão e rastreabilidade totalmente digitalizados. A unidade é uma das três onde estão sendo rodados projetos pilotos da BRF. As outras duas são a de Marau (RS) e a de Seropédica (RJ).

“Em Buriti Alegre, demos um passo além com a sensorização e passamos a captar os dados do processo produtivo automaticamente. Com isso, os controles como quantidade, peso e temperatura final do produto são realizados em tempo real colaborando ainda mais com a qualidade de nossos produtos e para a tomada de decisões com mais agilidade”, explicou no comunicado o gerente de Inovação de Operações da BRF, Carlos Coutinho.

Saiba mais