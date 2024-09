BRF e Marfrig reforçam sinergia com união de marcas no mercado de processados bovinos no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2024 - 11:45 Para compartilhar:

BRF e Marfrig deram mais um passo no processo de reforço da sinergia entre as companhias. As empresas uniram suas marcas no segmento de processados bovinos no mercado brasileiro, informaram, em nota.

A junção tem como objetivo potencializar a expertise da Marfrig no mercado de carnes nobres e alavancar a distribuição e a presença nacional dessas marcas por meio da rede da BRF.

A iniciativa faz parte de uma série de sinergias que as empresas vêm identificando, tanto para ampliar as vendas como para aumentar o alcance no mercado de alimentos processados no Brasil.

Hoje, a Marfrig tem 50,49% das ações da BRF e consolida os resultados da dona das marcas Sadia e Perdigão em seus balanços financeiros.

A partir deste mês, a Perdigão passa a nomear sua linha de processados bovinos como Perdigão Montana, enquanto a Sadia endossa os hambúrgueres Bassi, levando seu nome nas embalagens.

“Juntas, as marcas ganham também em força comercial e logística”, afirmou, na nota, o vice-presidente comercial da BRF para o Brasil, Manoel Martins.

“Estamos combinando a força das marcas Sadia e Perdigão, presentes em todas as regiões do Brasil, com a expertise de Bassi e Montana, referências em carne bovina”, acrescentou o vice-presidente de marketing e novos negócios da BRF, Marcel Sacco.