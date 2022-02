BRF diz que vendas de alimentos caíram em janeiro para níveis abaixo das projeções

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente-executivo da processadora brasileira de aves e suínos BRF, Lorival Luz, disse nesta quarta-feira que as vendas de alimentos caíram em janeiro para níveis abaixo do projetado pela empresa em meio a um ambiente operacional desafiador em seu mercado doméstico.

Luz, que estava comentando os resultados do quarto trimestre com analistas na quarta-feira, não deu detalhes sobre os volumes.

Ele disse que as vendas fracas de alimentos no início do ano refletem a queda da renda das famílias e o aumento da inflação no Brasil.

(Por Ana Mano)

Saiba mais