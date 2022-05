BRF decide cortar 25% dos cargos de diretoria em restruturação, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) – A companhia de alimentos BRF decidiu cortar 25% dos cargos de diretoria da empresa, como parte de um processo de restruturação, disse à Reuters nesta quinta-feira uma fonte familiarizada com o assunto.

A fonte, que falou na condição de anonimato, acrescentou que a decisão não significa que serão cortados 25% dos diretores.





A medida veio após um prejuízo de 1,58 bilhão de reais no primeiro trimestre, reportado ao mercado no início deste mês, com efeitos da inflação sobre o poder de compra do consumidor e aumento dos custos operacionais no mercado doméstico.

(Reportagem de Ana Mano)