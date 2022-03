BRF aprova Marcos Molina, da Marfrig, como presidente do conselho

SÃO PAULO (Reuters) – A BRF aprovou nesta segunda-feira a indicação do controlador da Marfrig, Marcos Molina, como novo presidente do conselho de administração, em um movimento que amplia a influência do frigorífico de bovinos sobre a gestão da empresa de aves e suínos.

A Marfrig é atualmente a maior acionista da BRF e afirmou anteriormente que desejava indicar os seus próprios membros do conselho de administração após ter adquirido uma participação de 33,25%.

Em assembleia de acionistas, a BRF também aprovou a nomeação do presidente do conselho do Santander Brasil, Sergio Rial, como vice-presidente do board da companhia de alimentos, de acordo com a ata da reunião. A nomeação de Rial foi também proposta pela Marfrig.

A Marfrig começou a ampliar sua participação na BRF em maio de 2021, mas disse na época que a mudança se destinava apenas a diversificar investimentos, em vez de influenciar a administração da companhia.

O movimento ocorre quase três anos após conversas fracassadas sobre uma fusão entre as duas empresas.

(Reportagem de Peter Frontini)

