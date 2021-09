BRF anuncia contrato com Intrepid e aporte de R$50 mi para parque solar no Ceará

SÃO PAULO (Reuters) – A companhia de alimentos BRF anunciou nesta quinta-feira que fechou contrato com a Intrepid para construção de um parque para auto geração de energia solar nas cidades de Mauriti e Milagres, no Ceará, com capacidade instalada de 320 Megawatt pico (MWp), conforme comunicado.

Segundo a empresa, o investimento estimado no projeto é de aproximadamente 1,1 bilhão de reais (3,7 milhões/MWp instalado), sendo que a BRF investirá diretamente cerca de 50 milhões de reais, a ser desembolsado no curso do projeto.

O início das operações do parque está previsto para 2024.

(Por Nayara Figueiredo)

