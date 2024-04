Brest vence Metz e mantém vice-liderança do Francês; Monaco segue na cola

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/04/2024 - 15:42 Para compartilhar:

Ao término de um jogo louco, o Brest derrotou o Metz (17º) por 4 a 3 neste domingo (7) e se manteve firme na vice-liderança, a seis rodadas para o fim do Campeonato Francês.

Com 53 pontos, a equipe continua com um de vantagem sobre o Monaco (3º), que horas depois bateu o Rennes (9º) por 1 a 0.

O Lille (4º), que na sexta-feira venceu o Olympique de Marselha (8º) por 3 a 1, completa a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Na luta pelo título, Brest e Monaco têm, respectivamente, 10 e 11 pontos de desvantagem para o líder Paris Saint-Germain, que no sábado ficou no empate em 1 a 1 com o lanterna Clermont.

O jogo deste domingo foi uma montanha russa de emoções para o Brest. O Metz abriu o placar logo aos seis minutos com Ismael Traoré (6′), mas o empate veio pouco depois com o gol de Brendan Chardonnet (12′).

Jogando em casa, o time bretão completou a virada e ampliou a vantagem ainda antes do invervalo marcando com Kamory Doumbia (31′) e Steve Mounié (38′). No segundo tempo, Martín Satriano fez o quarto (60′).

Mas o Metz, que luta para não cair para a segunda divisão, reagiu na reta final com dois gols de Georges Mikautadze (74′ e 80′), que deram emoção aos últimos minutos.

– Monaco segue na cola –

Horas depois, o Monaco entrou em campo já sabendo do resultado do Brest, mas resistiu à pressão e bateu o Rennes por 1 a 0 no estádio Louis II.

O meia Maghnès Akliouche (25′) foi o autor do gol da vitória dos monegascos, num jogo em que ambas as equipes terminaram com dez jogadores. Martin Terrier (46′) foi expulso pelo Rennes e Thilo Kehrer (64′) recebeu o cartão vermelho pelo Monaco.

A atuação inspirada do goleiro Radoslaw Majecki evitou uma derrota mais elástica do Rennes.

Entre os demais jogos do dia, destaque para a vitória do Montpellier (13º), que ganha oxigênio ao bater o Lorient (16º) por 2 a 0.

Por sua vez, Reims (7º) e Nice (5º) ficaram no 0 a 0, mesmo placar do duelo entre Toulouse (11º) e Estrasbourg (12º).

A 28ª rodada do Campeonato Francês termina ainda neste domingo com a visita do Lyon (10º) ao Nantes (15º).

— Jogos da 28ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Lille – Olympique de Marselha 3 – 1

– Sábado:

Lens – Le Havre 1 – 1

PSG – Clermont 1 – 1

– Domingo:

Brest – Metz 4 – 3

Montpellier – Lorient 2 – 0

Reims – Nice 0 – 0

Toulouse – Strasbourg 0 – 0

Monaco – Rennes 1 – 0

(15h45) Nantes – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 28 18 9 1 65 24 41

2. Brest 53 28 15 8 5 41 23 18

3. Monaco 52 28 15 7 6 53 38 15

4. Lille 49 28 13 10 5 42 25 17

5. Nice 44 28 12 8 8 28 22 6

6. Lens 43 28 12 7 9 37 30 7

7. Reims 40 28 11 7 10 35 36 -1

8. Olympique de Marselha 39 28 10 9 9 41 33 8

9. Rennes 39 28 10 9 9 40 34 6

10. Lyon 35 27 10 5 12 31 41 -10

11. Toulouse 33 28 8 9 11 32 36 -4

12. Strasbourg 33 28 8 9 11 30 39 -9

13. Montpellier 32 28 8 9 11 35 40 -5

14. Le Havre 28 28 6 10 12 27 36 -9

15. Nantes 28 27 8 4 15 26 42 -16

16. Lorient 26 28 6 8 14 35 52 -17

17. Metz 23 28 6 5 17 28 48 -20

18. Clermont 21 28 4 9 15 20 47 -27

