Brest vence Lorient e retoma vice-liderança do Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/03/2024 - 13:10 Para compartilhar:

O Brest retomou a vice-liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Lorient por 1 a 0 neste domingo, pela 27ª rodada.

O único gol do jogo foi marcado na reta final pelo meia Romain del Castillo (86′), que havia se tornado pai horas antes. Outro protagonista do duelo foi o goleiro Marco Bizot, que salvou o Brest barrando várias oportunidades do Lorient (16º colocado, posição do playoff contra o rebaixamento).

“Ele [Castillo] praticamente não dormiu as duas últimas noites porque estava acompanhando a esposa”, contou o técnico do Brest, Eric Roy, sobre o autor do gol da vitória da equipe, que começou no banco e entrou no segundo tempo.

“Sabíamos que, mesmo jogando só meia hora, seria capaz de fazer a diferença”, acrescentou Roy.

No sábado, o Monaco (3º) tinha chegado aos 49 pontos e assumido provisoriamente a vice-liderança com a goleada por 5 a 2 sobre o Metz, mas o time do Principado foi novamente ultrapassado pelo Brest (50 pontos).

Em todo caso, ambos estão em boa posição na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O quarto colocado ainda passa por um playoff prévio antes de entrar na fase de grupos.

O dono da quarta posição é o Lille, a três pontos do Monaco e a quatro do Brest.

Todos eles parecem longe da possibilidade de lutar pelo título, já que o líder Paris Saint-Germain tem nove pontos de vantagem sobre o Brest, antes de visitar o Olympique de Marselha (7º) ainda neste domingo.

Quem parece perder o ritmo na luta por uma vaga na Champions é o Nice (5º), que permanece com 43 pontos, três atrás do Lille, após sua decepcionante derrota em casa para o Nantes (14º), que ganha fôlego na briga para não cair.

Ainda na luta pela permanência na elite, o Montpellier (12º) também deu um passo importante ao vencer o Le Havre (15º) por 2 a 0.

Já a situação do lanterna Clermont ficou ainda mais complicada com a derrota por 3 a 0 para o Toulouse (11º).

— Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Lille – Lens 2 – 1

– Sábado:

Metz – Monaco 2 – 5

Lyon – Reims 1 – 1





– Domingo:

Lorient – Brest 0 – 1

Nice – Nantes 1 – 2

Le Havre – Montpellier 0 – 2

Clermont – Toulouse 0 – 3

(12h05) Strasbourg – Rennes

(15h45) Olympique de Marselha – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 59 26 17 8 1 62 23 39

2. Brest 50 27 14 8 5 37 20 17

3. Monaco 49 27 14 7 6 52 38 14

4. Lille 46 27 12 10 5 39 24 15





5. Nice 43 27 12 7 8 28 22 6

6. Lens 42 27 12 6 9 36 29 7

7. Olympique de Marselha 39 26 10 9 7 40 28 12

8. Rennes 39 26 10 9 7 40 31 9

9. Reims 39 27 11 6 10 35 36 -1

10. Lyon 35 27 10 5 12 31 41 -10

11. Toulouse 32 27 8 8 11 32 36 -4

12. Montpellier 29 27 7 9 11 33 40 -7

13. Strasbourg 29 26 7 8 11 28 39 -11

14. Nantes 28 27 8 4 15 26 42 -16

15. Le Havre 27 27 6 9 12 26 35 -9

16. Lorient 26 27 6 8 13 35 50 -15

17. Metz 23 27 6 5 16 25 44 -19

18. Clermont 20 27 4 8 15 19 46 -27

bur-hap/dr/mcd/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias