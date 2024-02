Brest tropeça contra o lanterna Clermont; Rennes vence mais uma

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/02/2024 - 16:35 Para compartilhar:

O Brest, 3º colocado da Ligue 1 francesa, não passou do empate em 1 a 1 em sua visita ao lanterna Clermont, enquanto o Rennes manteve sua subida ao somar a 5ª vitória consecutiva contra o Le Havre, neste domingo (11), pela 21ª rodada do campeonato francês.

O Brest tinha uma boa chance de ultrapassar o Nice (2º) e de pressioná-lo antes do clássico da Côte d’Azur contra o Mônaco neste domingo, no Allianz Riviera, mas os bretões decepcionaram diante do modesto Clermont que não consegue sair do fundo da tabela, mas que ganhou uma dose de otimismo para os próximos jogos.

Sensação da primeira metade da temporada, o Brest começa a desacelerar com este terceiro empate consecutivo no campeonato, que ocorre logo após a eliminação nas oitavas de final da Copa da França contra o PSG.

Um degrau abaixo do pódio, o Rennes do técnico Julien Stéphan tem voado nas últimas rodadas em velocidade de cruzeiro rumo às posições europeias.

Classificado na terça-feira às quartas de final da Copa da França, o time manteve a sequência na Ligue 1 graças ao gol de Benjamin Bourigeaud e agora está em sétimo lugar.

Dessa forma, vai encarar com total otimismo o jogo de ida da repescagem da Liga Europa contra o Milan, na quinta-feira.

Na segunda metade da tabela, o Lyon venceu o duelo contra o Montpellier (2-1) com gols de Alexandre Lacazette e Maxence Caqueret.

A melhora observada nas últimas semanas sob o comando do técnico Pierre Sage se confirma para o Lyon, que passa para a 13ª colocação e abre uma distância em relação à zona de rebaixamento que tanto o atormentou na primeira metade da temporada.

O Lorient também deu um passo adiante ao derrotar o Reims (9º) por 2 a 0, ganhando três pontos que lhe permitem sair da zona de rebaixamento e ocupar a posição da repescagem (16º).

O Reims teve como titular o japonês Junya Ito, acusado de agressão sexual por duas mulheres no Japão, e que já está de regresso a França depois de disputar a Copa da Ásia pelos ‘Samurais Azuis’.

— Jogos da 21ª rodada do campeonato francês e classificação:

– Sexta-feira:

Olympique de Marselha – Metz 1 – 1

– Sábado:

Lens – Strasbourg 3 – 1

PSG – Lille 3 – 1

– Domingo:





Le Havre – Rennes 0 – 1

Toulouse – Nantes 1 – 2

Clermont-Ferrand FC – Brest 1 – 1

Lorient – Reims 2 – 0

Montpellier – Lyon 1 – 2

(16h45) Nice – Monaco

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 21 15 5 1 51 18 33

2. Nice 39 20 11 6 3 20 11 9

3. Brest 37 21 10 7 4 30 18 12

4. Lille 35 21 9 8 4 29 17 12

5. Monaco 35 20 10 5 5 37 28 9





6. Lens 35 21 10 5 6 27 20 7

7. Rennes 31 21 8 7 6 31 25 6

8. Olympique de Marselha 30 21 7 9 5 29 23 6

9. Reims 30 21 9 3 9 27 29 -2

10. Strasbourg 25 21 6 7 8 22 29 -7

11. Le Havre 24 21 5 9 7 23 25 -2

12. Nantes 22 21 6 4 11 22 32 -10

13. Lyon 22 21 6 4 11 22 34 -12

14. Toulouse 20 21 4 8 9 20 29 -9

15. Montpellier 19 21 4 8 9 21 27 -6

16. Lorient 19 21 4 7 10 28 42 -14

17. Metz 17 21 4 5 12 18 32 -14

18. Clermont-Ferrand FC 16 21 3 7 11 15 33 -18

