Brest e Nice empatam em resultado ruim para ambos na perseguição ao PSG

Em um duelo muito tático, mas com poucas emoções, Brest (3º) e Nice empataram em 0 a 0 neste domingo (4), pela 20ª rodada do Campeonato Francês, em um resultado ruim para ambas as equipes na perseguição ao líder Paris Saint-Germain.

O PSG, que na sexta-feira venceu o Strasbourg por 2 a 1, tem agora oito pontos de vantagem sobre o Nice e 11 sobre o Brest.

Mais cedo, o Monaco (5º) voltou a mostrar que não vive seu melhor momento na temporada e não passou de um empate em 1 a 1 com o Le Havre (11º), perdendo a oportunidade de subir para a terceira posição na tabela e ficando fora do G4.

Jogando em casa, os monegascos abriram o placar com Wissam Ben Yedder (63′), mas um gol contra de Youssouf Fofana logo em seguida (65′) deixou tudo igual.

Este foi o terceiro jogo consecutivo sem vitória para o time do Principado, que emendou uma derrota e dois empates.

Com o resultado, o Monaco foi ultrapassado na tabela pelo Lille (4º), que goleou o Clermont (18º) por 4 a 0.

Os gols do jogo foram marcados por Jonathan David (10′ e 38′), Benjamin Andre (24′) e Edon Zhegrova (40′).

Por sua vez, o Reims (7º) se afastou da parte de cima da tabela ao perder em casa para o Toulouse (12º) por 3 a 2, enquanto o Lorient (17º) saiu da lanterna com a vitória por 2 a 1 sobre o Metz (16º).

No último jogo deste domingo, o Lyon se reencontrou com a vitória ao bater o Olympique de Marselha por 1 a 0, que segue sem vencer em 2024 no Campeonato Francês e agora se afasta da zona de classificação para as copas europeias.

Com esta vitória, graças ao gol do capitão Alexandre Lacazette (37′), o Lyon soma três pontos valiosos na luta contra o rebaixamento, subindo para a 15ª colocação.

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Strasbourg – PSG 1 – 2

– Sábado:

Rennes – Montpellier 2 – 1

Nantes – Lens 0 – 1

– Domingo:





Monaco – Le Havre 1 – 1

Reims – Toulouse 2 – 3

Lille – Clermont 4 – 0

Metz – Lorient 1 – 2

Brest – Nice 0 – 0

Lyon – Olympique de Marselha 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 20 14 5 1 48 17 31

2. Nice 39 20 11 6 3 20 11 9

3. Brest 36 20 10 6 4 29 17 12

4. Lille 35 20 9 8 3 28 14 14

5. Monaco 35 20 10 5 5 37 28 9





6. Lens 32 20 9 5 6 24 19 5

7. Reims 30 20 9 3 8 27 27 0

8. Olympique de Marselha 29 20 7 8 5 28 22 6

9. Rennes 28 20 7 7 6 30 25 5

10. Strasbourg 25 20 6 7 7 21 26 -5

11. Le Havre 24 20 5 9 6 23 24 -1

12. Toulouse 20 20 4 8 8 19 27 -8

13. Montpellier 19 20 4 8 8 20 25 -5

14. Nantes 19 20 5 4 11 20 31 -11

15. Lyon 19 20 5 4 11 20 33 -13

16. Metz 16 20 4 4 12 17 31 -14

17. Lorient 16 20 3 7 10 26 42 -16

18. Clermont 15 20 3 6 11 14 32 -18

