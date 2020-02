Brescia demite novamente Corini e contrata Diego López

BRESCIA, 05 FEV (ANSA) – O Brescia novamente trocou de técnico nesta temporada. O clube biancoazzurro demitiu nesta quarta-feira (5) o técnico Eugenio Corini e contratou para o cargo o uruguaio Diego López, ex-Palermo, Bologna e Cagliari.

Essa foi a segunda vez na atual temporada que Corini é sacado do comando do Brescia. A primeira havia sido em novembro, mas foi recontratado um mês depois em decorrência da péssima passagem do ex-lateral Fabio Grosso.

Desde que voltou ao Brescia, Corino somou duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. Em 19º na tabela, com 15 pontos, o time lombardo não conquista um resultado positivo há sete rodadas.

López, que foi ídolo do Cagliari quando era jogador, terá a dura missão de evitar o rebaixamento do Brescia. O treinador tem passagens por Bologna, Palermo, Cagliari e Peñarol, onde conquistou um Campeonato Uruguaio em 2018 e foi vice-campeão no ano passado.

O comandante de 45 anos deixou o Uruguai após seu contrato com o Peñarol ter expirado. Anteriormente, López havia sido cogitado para assumir o Genoa.

López irá estrear pelo Brescia neste domingo (9), na partida contra a Udinese, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo será no estádio Mario Rigamonti.(ANSA)