Breno Lorran comemora estreia pelo Náutico e exalta trabalho de Hélio dos Anjos O lateral-esquerdo chegou ao Timbu para disputar a Série B e fez sua primeira partida na goleada contra o Operário

Líder da Série B, o Náutico segue sendo uma das sensações da competição nesta temporada. Após cinco vitórias seguidas nas primeiras rodadas, a equipe oscilou e empatou três jogos, porém na última rodada voltou a engrenar e goleou o Operário por 5 a 0 nos Aflitos. A novidade do Timbu foi a estreia do lateral-esquerdo Breno Lorran.

Reforço para a Série B, Breno foi revelado pelo Grêmio e estava no Nea Salamis, do Chipre. O jogador de 26 anos revelou que está tendo boa adaptação no clube pernambucano, sendo bem recebido pelo elenco, e visa colocar o Náutico na Série A novamente.

‘A sensação de estrear com a camisa do Náutico é indescritível. Minha adaptação está muito boa, o elenco é sensacional. Cheguei há pouco tempo, mas parece que já estou aqui há anos. A expectativa é ajudar o máximo possível para manter o clube na parte de cima da tabela e colocar o Náutico novamente no lugar de onde nunca deveria ter saído, que é a Série A’, comentou.

Único invicto até o momento, o Náutico visita o Goiás na próxima sexta-feira. O lateral-esquerdo Breno faz questão de exaltar o trabalho feito pelo técnico Hélio dos Anjos, destacando a cobrança positiva aos jogadores, e acredita que é possível brigar pelo título da competição.

‘A gente vem apresentando um bom futebol. O professor Hélio é um grande treinador, que cobra bastante do nosso elenco porque sabe o quanto podemos render, e o grupo está fechado com as ideias dele. Estamos muito focados e queremos brigar por coisas grandes nessa Série B. O título não é um sonho distante pelo futebol que estamos apresentando, mas vamos pensar jogo a jogo para colher coisas boas no final do campeonato.’, concluiu.

