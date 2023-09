Breno Lopes salva no fim, e Palmeiras vence o Goiás pelo Brasileirão

Em uma partida de baixíssimo nível técnico, o Palmeiras arranjou um gol no fim do jogo e venceu o Goiás por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. Em clima de “sextou”, as equipes não apresentaram o mínimo para movimentar o placar na noite fria de São Paulo, mas Breno Lopes marcou para se tornar herói palmeirense.

Com a vitória, o Verdão segue na vice-liderança, diminui a vantagem para Botafogo e vai a 44 pontos contra 51 dos cariocas, que ainda jogam nesta rodada. Já o Esmeraldino fica na 16ª posição com 25 pontos.

CINCO LANCES QUE MARCARAM O DUELO

> ENSINA, RONY! Em uma jogada trabalhada no primeiro tempo, Flaco López recebeu uma bola de frente para o gol, mas não chutou para o gol. Pouco depois, Rony chamou o argentino e explicou como ele deveria ter finalizado o lance.

> QUE JOGUINHO, HEIN! Um dos piores primeiros tempos do Palmeiras na história de Abel Ferreira no Allianz Parque. O time parecia ter sentido o “sextou” e praticamente não jogou. Disperso, displicente e lento são alguns dos adjetivos possíveis para a atuação palmeirense.

> VEIGANISMO! Em um jogo monótono, qualquer coisa diferente chama a atenção. E o que provocou isso foi a entrada de Veiga no segundo tempo, quando o Allianz Parque ficou em polvorosa por ver seu ídolo em campo.

> VERMELHOU! Em um intervalo de dois minutos, Raphael Guzzo conseguiu levar dois amarelos e ser expulso da partida. Mais um lance que só se destaca quando o jogo está qualquer nota.

> BRENO LOPES! Depois de ser vilão contra o Corinthians, Breno apareceu para novamente ser herói palmeirense. Dessa vez ele marcou aos 50 minutos e deu a vitória ao Verdão. Na comemoração, xingou a torcida e acabou sendo “cobrado” por ela no fim do jogo.

PRIMEIRO TEMPO

Se fosse possível, essa descrição da primeira etapa se limitaria a uma frase de tão ruim que foi a atuação de ambas as equipes. É verdade que o Palmeiras teve três chutes a gol com Rony, Zé Rafael e Gabriel Menino, sendo o do Rústico o mais perigoso, no entanto foram exceções em um mar de lances abaixo da média. O Goiás atingiu seu êxito, que era se defender e evitar o perigo dos adversários, mas também assustou com Allano. Os donos da casa, porém, erraram demais, foram muito displicentes e pareciam com a cabeça longe do Allianz Parque.

SEGUNDO TEMPO

Como era de se esperar, a segunda etapa acabou sendo bem parecida com a primeira. Mesmo com o Palmeiras precisando mostrar alguma coisa a mais, não mostrou, nem quando Veiga entrou para delírio do Allianz Parque. Abel ainda tentou Endrick e até Breno Lopes, mas nada aconteceu. Raphael Guzzo, do Goiás, foi expulso, o que também seria uma ajuda, porém não foi. O que salvou mesmo foi um bate e rebate dentro da área, em que a bola sobrou para Breno Lopes, que marcou para decretar a vitória.

O QUE VEM POR AÍ

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (21), às 21h30, quando vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, pela 24ª rodada do Brasileirão. Já o Goiás recebe o Flamengo, na quarta (20), às 19h.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 GOIÁS

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 15/9/2023, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/PB)

Público e renda: 38.146 pagantes/R$ 2.450.600,58

Cartões amarelos: Rony, Kevin e Flaco López (PAL) Willian Oliveira (GOI)

Cartões vermelhos: Raphael Guzzo, aos 30’/2ºT (GOI)

Gols: Breno Lopes (50’/2ºT) (1-0)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Kevin, aos 13’/2ºT), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Breno Lopes, aos 43’/2ºT), Gabriel Menino (Richard Ríos, aos 22’/2ºT) e Flaco López (Raphael Veiga, aos 13’/2ºT); Mayke, Artur (Endrick, aos 22’/2ºT) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos (Edu, aos 42’/2ºT), Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Raphel Guzzo; Allano (Vinicius, aos 35’/2ºT), Anderson (Palacios, aos 33’/2ºT) e João Magno (Alesson, aos 33’/2ºT). Técnico: Armando Evangelista.