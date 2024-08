Breno Lopes marca no fim, Fortaleza bate o Red Bull Bragantino e dorme líder do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 20:49 Para compartilhar:

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, pelo menos momentaneamente. No Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Fortaleza bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste sábado, pela 23ª rodada. O gol da vitória e que deu a liderança provisória saiu aos 43 minutos do segundo tempo, com Breno Lopes balançando as redes.

Com o resultado, o Fortaleza chegou a 45 pontos, ultrapassando o Botafogo, que tem 43 e joga no domingo o clássico diante do Flamengo, terceiro colocado com 41. Lembrando que o time de Juan Pablo Vojvoda ainda tem um jogo a menos que o Botafogo. Já o Red Bull Bragantino segue em 11º lugar, com 27 pontos.

No meio de semana, a dupla tem os jogos de volta da Copa Sul-Americana. Após ficar no empate por 1 a 1 na Argentina, o Fortaleza precisa de uma vitória simples, na quarta-feira, na Arena Castelão diante do Rosário para avançar às quartas de finais. Já o Red Bull Bragantino foi superado pelo Corinthians por 2 a 1 e precisa reverter sua situação na Neo Química Arena, na terça-feira.

Mesmo fora de casa, o Fortaleza começou impondo seu tradicional ritmo e dominou os primeiros minutos. Com nove segundos, quase Moisés abriu o placar. Depois, o atacante chegou a balançar as redes, porém estava em posição irregular. Ainda superior, Kuscevic encheu o pé e Maurício espalmou. Moisés pegou o rebote e o terceiro goleiro paulista fez mais uma grande defesa.

A pressão do time nordestino só surtiu efeito aos 25 minutos, quando Kayser roubou a bola e serviu Pochettino para abrir o placar. Após o gol, o Red Bull Bragantino enfim entrou no jogo. Equilibrando as ações, começou a ter presença ofensiva, até que aos 35, Vinicinho foi derrubado por Pochettino dentro da área. Lincoln bateu forte e deixou tudo igual.

A volta do intervalo foi em ritmo mais lento. As duas equipes dosaram na intensidade e procuraram trocar mais passes para criar as jogadas. O Red Bull Bragantino era melhor em campo, arriscando mais a gol. Hurtado cruzou rasteiro, Vitinho desviou e acertou o pé da trave esquerda.

O Fortaleza mudou o ataque, mas não conseguiu o resultado esperado. Breno Lopes deu a primeira finalização na segunda etapa, em um chute sem muito perigo. Na reta final, a dupla deixou evidente que a cabeça estava na Sul-Americana. Tirando o pé em divididas e desacelerando as jogadas, os dois se pouparam e o resultado não poderia ser outro ao não ser o empate.

Mas num contra-ataque, o Fortaleza fez o gol da vitória aos 43 minutos. Após recuperação no meio-campo, a bola foi lançada para Kervin que, de imediato, fez o passe lateral para Breno Lopes. Ele entrou na área e bateu cruzado para vencer o goleiro. O lance foi anulado, em princípio, pela arbitragem, porém, três minutos depois acabou confirmado pelo VAR.

O curioso é que Breno Lopes viu as imagens do lance no placar eletrônico e comemorar o gol antes do próprio arbitro confirmá-lo. O atacante ainda protagonizou uma confusão ao término do jogo, quando tirou a camisa e provocou um torcedor que o provocou por muito tempo do jogo. Ele ainda recebeu o cartão amarelo a caminho dos vestiários.

Pelo Campeonato Brasileiro, a dupla volta a campo no próximo domingo. O Red Bull Bragantino visita o Flamengo, às 20h00, no Maracanã, enquanto o Fortaleza pega o Corinthians, às 16 horas, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 FORTALEZA

RED BULL BRAGANTINO – Fabrício; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Raul, Jhon Jhon (Henry Mosquera) e Lincoln (Willian Chumbinho); Gustavinho (Lucas Evangelista), Thiago Borbas (Helinho) e Vinicinho (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Hércules, Lucas Sasha (Pedro Augusto), José Welison e Pochettino (Emmanuel Martínez); Yago Pikachu (Machuca), Moisés (Breno Lopes) e Renato Kayzer (Kervyn Andrade). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Pochettino, aos 25, e Lincoln, aos 37 minutos do primeiro tempo. Breno Lopes, aos 43 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Helinho e Vitinho (Red Bull Bragantino); Yago Pikachu, Kuscevic, Titi e Breno Lopes(Fortaleza).

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA – R$ 120.700,00.

PÚBLICO – 3.928 torcedores.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).