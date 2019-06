Breno Correia e Guilherme Costa voltam a ser ouro em torneio de natação na Itália

Em reta final de preparação para o Mundial de Esportes Aquáticos, a natação brasileira fechou a participação no Troféu Sette Colli, na Itália, com a conquista de seis medalhas de ouro. Após levar quatro nos dois primeiros dias da competição, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, neste domingo, com Breno Correia e Guilherme Costa.

Um dia após vencer a disputa dos 100 metros livre, Breno Correia repetiu o resultado na disputa dos 200m livre, tendo cravado o tempo de 1min47s62, terminando o evento empatado com o italiano Matteo Ciampi.

O desempenho foi parecido com o de Guilherme Costa. Afinal, ele já havia levado um ouro na Itália, nos 800m e repetiu o resultado nos 1.500m, ao triunfar neste domingo com a marca de 14min59s61.

Leonardo de Deus foi o outro brasileiro que garantiu um lugar no pódio neste domingo. O brasileiro foi o terceiro colocado nos 200m costas, com o tempo de 1min57s62. Assim, ele ficou atrás do britânico Brodie Willams, ouro com 1min56s26, e do húngaro Adam Telegdy, bronze com 1min57s53.

Nos dias anteriores do Sette Colli, o Brasil havia conquistado medalhas de ouro com Bruno Fratus, no 50m livre, e Etiene Medeiros, nos 50m costas. Além disso, Jheniffer Conceição e Felipe Lima foram prata nos 50m peito, enquanto João Gomes levou dois bronzes, nos 50m peito e nos 100m peito.

Agora os nadadores brasileiros vão intensificar a preparação para o Mundial, que será disputado de 12 a 28 de julho em Gwangju, na Coreia do Sul.