Brenner ultrapassa Pablo e é o artilheiro do São Paulo em 2020 Atacante formado nas categorias de base fez dois gols contra o Fortaleza, chegou ao seu oitavo na temporada, e é o jogador mais efetivo do elenco do Tricolor na temporada

Jovem revelação das categorias de base do São Paulo, o atacante Brenner é o novo artilheiro do Tricolor na temporada 2020. Com os dois gols anotados na noite da última quarta, contra o Fortaleza, o garoto – de apenas 20 anos – ultrapassou o experiente Pablo na artilharia e agora é o líder isolado na lista, com oito gols anotados.

Sem espaço no elenco no ano passado, Brenner foi bancado pelo técnico Fernando Diniz para esta temporada e agora colhe os frutos de seu trabalho no São Paulo. Além de ser o goleador máximo, com oito gols em 18 jogos (apenas seis deles como titular), o atacante é o jogador mais efetivo do elenco com um gol a cada 105 minutos em que esteve presente em campo.

Nos últimos três jogos, Brenner fez quatro gols e disparou na lista. Além de deixar Pablo no banco de reservas, contribuiu diretamente com a melhora coletiva do São Paulo. Importante ressaltar que o time não perde há quatro partidas, está no G4 do Brasileirão com um jogo a menos, e vivo na disputa das oitavas de final da Copa do Brasil.

Profissionalizado em 2017 pelo então técnico Rogério Ceni, Brenner demorou para engrenar no São Paulo. O atacante passou a ser aproveitado na equipe sub-23, foi emprestado para o Fluminense – onde trabalhou com Fernando Diniz – e estava próximo de um novo empréstimo no fim da última temporada. Hoje, é peça-chave no esquema tático do Tricolor do Morumbi.

Os artilheiros do São Paulo em 2020

​

1º) Brenner – 8 gols (1 gol a cada 105 minutos em campo)

2º) Pablo – 7 gols (1 gol a cada 264 minutos em campo)

3º) Luciano – 6 gols (1 gol a cada 164 minutos em campo)

3º) Daniel Alves – 6 gols (1 gol a cada 358 minutos em campo)

5º) Reinaldo – 5 gols (1 gol a cada 504 minutos em campo)

