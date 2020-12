Brenner, do São Paulo, marca no Maracanã pela 5ª vez: ‘Templo sagrado’

Com os dois gols na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Fluminense, na noite deste sábado, o atacante Brenner chegou a cinco marcados no Maracanã neste ano. O artilheiro são-paulino na temporada, com 22 gols, exaltou o estádio carioca.

“Aqui é um templo sagrado do futebol brasileiro, fico feliz de marcar, meu pai é fã do Maracanã, e aqui cada vez mais me sinto melhor. Feliz pelo gol”, disse o artilheiro são-paulino, de 20 anos, ainda na saída para o intervalo, quando havia marcado “apenas” um gol. O Maracanã é o segundo estádio onde Brenner mais balançou a rede, atrás somente do Morumbi, onde fez 12 gols.

Após a partida, Brenner comentou a opção do técnico Fernando Diniz de não poupar os jogadores neste sábado. O São Paulo enfrenta uma maratona de jogos no Brasileirão e na Copa do Brasil, na qual tem duelo decisivo diante do Grêmio na quarta-feira.

“Se o Diniz mudasse para reservas, não faria diferença porque o grupo é qualificado, mas ele optou pelos titulares. Não foi uma das melhores partidas, mas nos sobressaímos na vontade”, afirmou Brenner.

O atacante foi substituído no segundo tempo e deixou o campo mancando, mas tranquilizou a torcida. “Foi só uma puxadinha de cãibra ali, está suave”, comentou.

A vitória sobre o Fluminense fez o São Paulo abrir sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo havia empatado sem gols com o Fortaleza. O São Paulo tem 56 pontos, contra 49 de Atlético-MG e Flamengo.

