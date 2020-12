Brenner comenta escolha de Diniz e valoriza vontade: ‘Nos sobressaímos’ Atacante marcou os dois gols da vitória do Tricolor sobre o Fluminense e opinou sobre a escolha da comissão técnica de colocar a equipe titular antes de jogo decisivo

O São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, com dois gols do atacante Brenner, artilheiro da equipe na temporada com 22 gols. Segundo ele, a equipe venceu neste sábado por conta, principalmente, da vontade do Tricolor.

O camisa 30 tratou de analisar a escalação do São Paulo, que colocou os titulares mesmo com a volta das semifinais da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (30), às 21h30, diante do Grêmio.

– Hoje não foi uma das melhores partidas, mas nos sobressaímos na vontade. Se o Diniz mudasse para reservas não faria diferença porque o grupo é qualificado, mas ele optou pelos titulares – afirmou em entrevista ao ‘SporTV’.

Brenner é o artilheiro disparado do São Paulo na temporada, com 22 gols. Além disso, ele também empata com Diego Souza na artilharia do futebol brasileiro neste ano.

