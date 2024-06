Brennand, Lessa e Robinho: veja quais ‘famosos’ estão presos em Tremembé

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2024 - 12:04 Para compartilhar:

O empresário Thiago Brennand, que acumula três condenações de violência contra a mulher, foi transferido para a Penitenciária Doutor José Augusto Salgado nesta quarta-feira, 26. Conhecida como a P2 de Tremembé, a estrutura fica localizada a cerca de 150 quilômetros da capital paulista e já abrigou presos sentenciados por casos de grande repercussão nacional.

Thiago Brennand está preso desde abril de 2023, quando foi extraditado dos EAU (Emirados Árabes Unidos). O sujeito estava encarcerado no Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros, situado na zona oeste da capital paulista.

P2 de Tremembé

A Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado foi inaugurada em agosto de 1955 e está localizada a apenas dez quilômetros do centro de Tremembé (SP). A estrutura ocupa uma área de 8,4 mil metros quadrados, abrigando presos do regime fechado e semiaberto.

Por trás das grades da P2 de Tremembé, já estiveram encarcerados o ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, e Alexandre Nardoni, acusado de matar a filha Isabella, que foi jogada do sexto andar de um prédio. O presídio tem capacidade para 348 pessoas e conta com 287 internos em regime fechado.

Na ala de progressão, destinada a presos do regime semiaberto, são 124 presos, em um local que pode receber até 188. Há, ainda, uma área para as chamadas “prisões civis”, como casos por dívida de pensão alimentícia. 53 pessoas ocupavam a área em maio, com capacidade de 48 pessoas.

Em 2019, foi especulada a possibilidade de transferência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da Superintendência de Curitiba, onde estava detido, para a P2 de Tremembé. Entretanto, o STF formou maioria para manter o atual presidente no Paraná.

Confira os presos que ainda estão em Tremembé:

Ronnie Lessa

Ronnie Lessa foi transferido para a P2 de Tremembé em junho deste ano, após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele estava encarcerado na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O condenado é réu confesso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que ocorreu em março de 2018 no Rio de Janeiro.

Fernando Sastre – Motorista do Porsche

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, conhecido como “Motorista do Porsche”, envolveu-se no acidente que vitimou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste da capital paulista, durante o Domingo de Páscoa, dia 31 de março.

Fernando Sastre conduzia um Porsche a 156 km/h e colidiu com a traseira de um Sandero. O limite para a via era de 50 km/h.

Os policiais que atenderam a ocorrência permitiram que o empresário deixasse o local com ajuda da mãe, que disse que iria levar o filho ao hospital. Quando os agentes foram até ao hospital para fazer o teste do bafômetro e colher sua versão do acidente, não encontraram nenhum dos dois.

Segundo sindicância da Polícia Militar, os agentes erraram ao não fazer o teste do bafômetro em Andrade Filho logo após o acidente.

O condutor do carro de luxo, porém, se apresentou no 30.º Distrito Policial do Tatuapé, zona leste da capital, quase 40 horas depois da ocorrência, no dia 1° de abril – mesmo dia em que Viana foi enterrado em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Robinho

O ex-jogador de futebol Robinho foi preso acusado de participar de um estupro coletivo em Milão, na Itália, em 2013, e condenado a nove anos de prisão que serão cumpridos no Brasil.

Em Tremembé, o ex-atleta passou a participar de cursos de informática e grupos de leitura em uma tentativa de reduzir sua pena.

Cristian Cravinhos

Suzane Von Richthofen tinha pouco mais de 18 anos quando cometeu o crime com a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Cristian. Os dois rapazes subiram até o segundo andar da residência da família de Suzane e mataram Manfred e Marísia com marretadas na cabeça enquanto o casal dormia.

Após serem sentenciados, Daniel recebeu a mesma pena que Suzane. Já Cristian foi sentenciado a 38 anos e 6 meses de detenção.

Gil Rugai

Gil Rugai foi condenado a 33 anos e nove meses de prisão por matar o próprio pai e a madrasta em 2004. Os dois foram mortos a tiros na casa em que viviam, localizada em um bairro nobre da zona oeste de São Paulo.

Em 2023, o indivíduo passou a frequentar uma faculdade de arquitetura em Taubaté. Gil Rugai é obrigado a usar tornozeleira eletrônica durante as aulas.

Lindemberg Alves

Lindemberg Alves recebeu uma pena de 98 anos e dez meses pelo assassinato da ex-namorada Eloá Cristina, que ocorreu em 2008. Na ocasião, o homem invadiu a residência onde a jovem vivia, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, e a fez de refém.

As negociações entre Lindemberg e as autoridades duraram cerca de 100 horas, terminando com o indivíduo baleando Eloá na cabeça, após as forças de segurança invadirem o apartamento em que ele a mantinha em cárcere.

*Com informações da Agência Brasil e do Estadão