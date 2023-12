Brennand confessa estupro em áudio: ‘Fiz à força e você dizendo não’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2023 - 14:31 Para compartilhar:

Uma das vítimas que acusa o empresário de 43 anos Thiago Brennand de estupro gravou uma conversa na qual ele confessa o sexo à força. O áudio de agosto de 2021 foi divulgado nesta segunda-feira, 4, pelo Uol.

“Eu fiz à força e com raiva, não fiz?”, Brennand perguntou à mulher. “Fez”, ela respondeu.

A reportagem tratou a mulher de “K.”, uma produtora pernambucana radicada nos Estados Unidos. Ela conheceu Brennand pelo Instagram no final de julho de 2021.

Depois, no mês seguinte, ela viajou a São Paulo, para encontrá-lo pessoalmente pela primeira vez. Eles ficaram na mansão do empresário em Porto Feliz (SP).

Após isso, ela viajou a Recife, onde passou a gravar as conversas telefônicas com Brennand. Foi nelas em que ele admitiu que a agrediu à força para fazer sexo anal com ela, enquanto ela dizia “não”.

