Brendan Rodgers celebra título do Leicester na Copa da Inglaterra: ‘Um dia histórico para o clube’ Treinador celebra primeira conquista na Inglaterra na carreira, homenageia presidente e torcedores, e agradece a Tielemans e Schmeichel, os heróis da partida no Wembley

Após a conquista inédita do Leicester na Copa da Inglaterra sobre o Chelsea, neste sábado, o técnico Brendan Rodgers celebrou o título. O treinador dedicou o troféu ao torcedor, lembrou das quatro finais perdidas anteriormente e disse que hoje é um dia histórico para os Foxes.

– É um dia histórico para o clube. Estou muito feliz pelos jogadores, pelo Khun Top (presidente do clube) e pelos torcedores. Eles perderam quatro finais e este era um sonho deles. Foi um jogo clássico de FA Cup. Estávamos jogando contra os finalistas da Champions League, então sabíamos que iríamos sofrer. Mostramos coragem com isso – disse Rodgers.

Brendan Rodgers ao lado do presidente de Khun Top, presidente do Leicester (Foto: NICK POTTS / POOL / AFP)

Brendan Rodgers também elogiou as atuações de Youri Tielemans, que fez o golaço que definiu a partida, e do goleiro Kasper Schmeichel. O arqueiro, no fim da partida, foi fundamental ao fazer duas defesas brilhantes para evitar o empate.

– Foi um gol incrível de Youri e, ao mesmo tempo, devo mencionar Kasper Schmeichel que fez uma defesa muito especial. Ele é um goleiro de primeira classe. Foi a minha sétima final e tenho a sorte de poder vencer as sete, mas só se consegue isso com jogadores com coragem. Você pode ver o espírito deste time – concluiu.

Festa do elenco do Leicester com Brendan Rodgers (Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP)

