BRB conclui venda de 49% de sua financeira a grupo de investidores por R$ 320 mi

Pouco depois de anunciar a compra de 58% do Banco Master, o Banco de Brasília (BRB) anunciou nesta segunda-feira, 31, que concluiu a venda de 49% de sua financeira, a BRB Crédito, Financiamento e Investimento, que oferece produtos como crédito consignado e financiamento a veículos, para um grupo de investidores, em negócio de R$ 320 milhões. O grupo de investidores é composto pelos empresários André Luís Vieira Azin, José Ricardo Lemos Rezek e CPSB Patrimonial e Participações.

O negócio foi anunciado em meados de 2024 e, na época, o anúncio mencionava a fintech Kardbank, fundada por Azin e Carlos Pontes e buscava ampliar a oferta de crédito no Brasil.

No documento divulgado nesta segunda-feira, o BRB fala que a venda da unidade foi fechada com o múltiplo de 1,97 vez sobre o valor do patrimônio líquido da financeira no final de dezembro de 2024.

Já o fato relevante de junho de 2024, que anunciou o negócio, mencionava o valor de R$ 320 milhões.

O BRB informa ainda que foi assinado também o acordo de acionistas da financeira, estabelecendo as regras de governança corporativa da companhia, incluindo a composição do conselho de administração.

Na sexta-feira, 28, o BRB anunciou a compra de 58% do Banco Master, em negócio estimado em R$ 2 bilhões.