Brazão vê Santos em crescimento e mostra confiança para o clássico: ‘Vamos conseguir a vitória’

Dois empates seguidos e o Santos deixou a zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Para piorar, o próximo jogo é diante do Corinthians, na Neo Química Arena, quarta-feira. Responsável por importantes defesas no 0 a 0 com o Novorizontino, o goleiro Gabriel Brazão vê a equipe em crescimento e confia em retorno dos triunfos no clássico.

“Infelizmente o resultado não veio hoje (0 a 0), que eram os três pontos. Mas o Novorizontino é uma grande equipe, então é um ponto que a gente soma”, frisou Brazão, antes de mostrar confiança para quarta-feira. “Se Deus quiser, vamos no próximo jogo conseguir a vitória”, afirmou, convicto.

O Santos fez um grande primeiro tempo contra o Palmeiras, mas levou a virada no último lance. Já contra o São Paulo, saiu atrás e mostrou forças para buscar a virada. Agora, se prepara para surpreender na casa corintiana em primeiro clássico como visitante no Paulistão.

“Temos dois treinamentos ainda antes do clássico, é trabalhar esses dois dias, corrigir os erros, poder qualificar ainda mais o que a gente tem feito de bom e ir para o clássico em busca da vitória, em busca dos três pontos”, disse Brazão.

Com o 0 a 0 deste domingo, a equipe permaneceu na terceira colocação do Grupo B, com os mesmos 9 pontos da Portuguesa, mas perdendo no gols pró (11 a 10, já que ambos têm saldo negativo de 1. O Guarani lidera a chave com 10.

Bancado como titular pelo técnico Pedro Caixinha mesmo com a recuperação do experiente João Paulo, Brazão vem sendo um dos destaques santistas na defesa, sempre garantindo pontos preciosos à equipe quando o futebol apresentado é abaixo do esperado. Na frente, ainda com Neymar buscando o condicionamento físico ideal, Guilherme é o diferencial.

“Eu agradeço a Deus por estar vivendo um grande momento aqui no Santos, o maior clube do mundo, por me capacitar dia após dia. Queria agradecer também à minha família que sempre esteve ao meu lado, à minha mulher, meus pais, meus avós, meu irmão. E eu só tenho que agradecer a Deus e continuar trabalhando.”