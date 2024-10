Braz inocenta Varela após flagra em confusão da torcida do Peñarol: ‘Estava no lugar errado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 21:34 Para compartilhar:

Pouco depois de o Flamengo emitir uma nota oficial para dizer que o lateral-direito Varela teria de explicar a Marcos Braz o motivo de ter sido flagrado em confusão da torcida do Peñarol na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na manhã desta quarta-feira, o vice-presidente do clube absolveu o jogador de culpa, mas não escondeu que ele “estava no lugar errado.”

Após treinar normalmente no Ninho do Urubu, Varella saiu a caminho da Praia do Recreio dos Bandeirantes para “salvar” dois amigos que acabaram no meio da confusão entre uruguaios e brasileiros (torcida do Botafogo) sem querer e estavam assustados, segundo alegação do jogador ao clube e à torcida nas redes sociais.

“As cenas lamentáveis que vimos no Rio, a orla cheia, a gente pouco acredita que o futebol mereça. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube e chegou a ir ao almoço dos jogadores e comissão técnica. Daí saiu para encontrar dois amigos, pelo que o Varela passou para mim. Estava extremamente preocupado com esses dois amigos e foi com o carro dele perto dos dois amigos”, revelou o dirigente à TNT Sports.

“Em determinado momento, quando já estava bastante confusão, chegou a PM (Polícia Militar), que pediu para que ele saísse do carro e ele fez certo, tinha que cumprir a ordem do policial. Ele não estava fora do carro, em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, não deveria estar, mas não estava em nenhum tipo de tumulto. Quando viram que era ele, o mundo de hoje simplesmente não tolera”, prosseguiu o dirigente, explicando o motivo de a polêmica ter surgido.

“Em cinco minutos você tem 300 imagens. Ele sai dali e volta normalmente para o almoço que fizemos hoje. Até aproveitar que estavam falando em festa, mas não tinha festa nenhuma, apenas um almoço em lugar bem reservado, com funcionários do futebol, para que a gente pudesse se unir mais nessa reta final (de temporada)”, explicou Braz.