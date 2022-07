Braz elogia Pulgar e Varela, reforços do Flamengo para a temporada A dupla, já apresentada como reforço do Rubro-Negro, esteve no Maracanã para acompanhar a goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO







O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou pela primeira vez sobre as contratações do meia Erick Pulgar e do lateral-direito Guillermo Varela. Nesse sentido, o dirigente comemorou o acerto com a dupla e lembrou da bagagem que os dois já carregam na carreira.

> ATUAÇÕES: Victor Hugo se destaca em vitória do Flamengo

– O Pulgar é um jogador experiente, um jogador de seleção chilena. Foi campeão da Copa América, mais de 200 jogos na liga italiana. A gente está muito satisfeito e muito esperançoso do que ele pode fazer aqui no Flamengo – disse Braz, à FlaTV.

– E o Varela é um jogador que jogou Copa do Mundo. Jogador que disputou, na carreira, campeonatos muito concorridos, duríssimos, e nós tivemos a felicidade de trazê-lo. Ambos os jogadores com 28/29 anos, que hoje é uma idade que está chegando no ápice da carreira, ou está no ápice da carreira ou muito perto do ápice da carreira. Estamos felizes com essas contratações – completou.

Pulgar e Varela, já anunciados pelo Fla, treinaram pela primeira vez no CT do Ninho do Urubu neste domingo. O primeiro já está regularizado e também inscrito na Libertadores. O segundo, por sua vez, ainda não teve o nome publicado no BID e só poderá jogar esta Libertadores caso o Rubro-Negro avance à semifinal da competição.

E MAIS: