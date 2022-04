Braz admite Flamengo ‘aquém’ na final, mas reitera confiança no técnico: ‘Paulo tem todo o nosso apoio’ O VP de futebol do Flamengo conversou com os jornalistas na área mista do Maracanã após o vice-campeonato do Rubro-Negro para o Fluminense

Após o vice do Campeonato Carioca, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, conversou com os jornalistas na área mista do Maracanã. Nesse sentido, questionado se falta comando ao time, o dirigente reiterou confiança no técnico Paulo Sousa e destacou que essa “retórica (da falta de comando) vem sempre quando os resultados não acontecem”.

– Essa retórica de falta de comando toda hora vem. Ela vem bem, vem sempre quando os resultados não acontecem. O Paulo tem todo o nosso apoio, o Paulo tem todo um departamento. E a gente confia, tem os profissionais que foram bem integrados com ele lá. Então, essa retórica de falta de comando ela vem junto com as faltas de resultado. Isso aí é um negócio que tem que se aprender a conviver e somente os resultados positivos é que fazem com que essa retórica vá embora.

Sem tempo para lamentar, o Flamengo já vira a chave para a Copa Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, fora de casa, pela primeira rodada da competição continental.

Veja mais declarações de Braz:

ANÁLISE DO JOGO

– Não era o resultado que a gente queria. Infelizmente, a gente perdeu o título. Agora é consertar, ajustar o que pode ser ajustado. A gente confia em todos os profissionais que estão no departamento de futebol. E é isso, são três meses que começou a temporada, é seguir em frente. Não tem muito o que ficar falando de desculpas, é trabalhar, levantar a cabeça e seguir para que a temporada termine muito melhor do que começou.

HÁ FALTA DE COMANDO NO DEPARTAMENTO?

– Por exemplo, se eu estivesse respondendo a essa mesma pergunta numa outra oportunidade, talvez eu iria falar exatamente a mesma coisa. Só que, agora, ela dá uma ênfase muito maior do que em outro momento em que você poderia estar perguntando. O que estou falando é isso: não adianta chegar, ficar dando desculpa, é enfrentar. Os resultados não foram bons, pelo menos nas duas finais. E é seguir daqui para frente para que você possa chegar e ter um resultado melhor.

– Agora, o Paulo e todo o departamento está muito empenhado e sabendo que você tem que chegar e reverter esse quadro. Acredito muito, com certeza, nos jogadores que chegaram são jogadores que vão remodelando e reajustando esse grupo do Flamengo. Tenho certeza que vamos encontrar o caminho das vitórias e que a gente vai ter um final de ano melhor do que o começo que tivemos agora. Precisamos ter tranquilidade, enfrentar, no bom sentido, as perguntas, as retóricas, os questionamentos. Acho que tem que chegar sempre e falar.

AVALIAÇÃO DA PERFOMANCE E DO TRABALHO DO TREINADOR

– Tem 90 dias, tem que esperar. Está bem entregue para o técnico, para o departamento da comissão técnica. Temos que dar apoio, tem pouco tempo ainda. A gente precisa ajustar e eles também. Tenho certeza absoluta que estão conhecendo o clube, conhecendo toda a estrutura. É porque aqui a gente não tem tempo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é assim, é dessa demanda, é isso.

TRABALHO DO FLAMENGO REGREDIU APÓS A SUPERCOPA?

– Não vou falar que regrediu ou não regrediu. As finais são totalmente diferentes. Esse clássico com o Fluminense é um clássico de quase cem anos. Então, assim, fica mais duro mesmo. Eu não posso falar que regrediu. Eu vou falar que ele jogou aquém do que a gente espera que ele jogue e, principalmente, em função dos resultados que a gente espera que ele seja sempre campeão.

