Bráulio Bessa tem melhora gradativa e redução da inflamação pulmonar

O poeta cearense Bráulio Bessa, de 35 anos, que está internado com complicações da Covid-19, teve uma melhora em seu quadro de saúde nesta quinta-feira (27), de acordo com boletim médico divulgado em suas redes sociais.

De acordo com a publicação de sua equipe, Bessa “segue apresentando melhora gradativa, inclusive com a redução da inflamação pulmonar”, diz a nota. O poeta sentiu sintomas relacionados à Covid no último dia 16, e testou positivo para a doença no dia seguinte.

Na última terça (25), com baixa saturação e sentindo cansaço, ele deu entrada no hospital e acabou sendo internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) por precaução, de onde teve alta na quarta (26), sendo transferido para um quarto.

Bessa participa do programa “Encontro com Fátima Bernardes”.

