Bráulio Bessa, do ‘Encontro’, tem melhora no quadro de Covid-19 e deixa oxigênio

Bráulio Bessa, de 35 anos, teve uma pequena melhora no quadro de Covid-19 nesta sexta-feira (28). O poeta que participa do programa “Encontro” testou positivo para a doença no último dia 17, e chegou a ir para a UTI em um hospital de Fortaleza por causa da baixa saturação de oxigênio.

A assessoria de imprensa de Bráulio revelou que ele já está no quarto e não faz mais o uso de oxigênio. “”Hoje, 28 de maio, Bráulio Bessa permanece internado em decorrência da Covid-19, mas segue com significativa melhora, deixando, inclusive, de utilizar o auxílio do oxigênio. Logo que tivermos novas informações, avisaremos por aqui. Continuamos agradecendo por todas as mensagens de carinho e votos de melhora enviados por cada um de vocês. Equipe Bráulio Bessa”, diz. Mesmo assim, ele ainda não tem previsão de alta.

