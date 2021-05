Bráulio Bessa, do ‘Encontro’, está internado com complicações da Covid-19

O poeta Bráulio Bessa, de 35 anos, que participa do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, está internado com complicações da Covid-19 em Fortaleza, no Ceará, desde terça-feira (25).

De acordo com uma nota publicada em seu Instagram, o poeta sentiu sintomas relacionados à Covid no último dia 16, e testou positivo para a doença no dia seguinte. Na última terça, com baixa saturação e sentindo cansaço, ele deu entrada no hospital e acabou sendo internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) por precaução.

Nesta quarta-feira (26), Bessa recebeu alta da UTI e foi transferido para um leito. De acordo com a nota, seu quadro de saúde é estável e ele está sendo assistido pela equipe médica.

Nos comentários da publicações, várias personalidades deixaram mensagens de apoio ao artista. “Que melhore logo, poeta!”, disse Selton Mello. A campeã do BBB21, Juliette Freire, disse que “ele está em minhas orações”. Já a companheira de programa, a apresentadora Fátima Bernardes, disse: “Vai dar tudo certo! Estamos com você”.

