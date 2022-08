Braskem tem resultado abaixo do esperado no 2º tri

reuters 10/08/2022 - 21:37 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A petroquímica Braskem divulgou nesta quarta-feira resultado ligeiramente abaixo do esperado para o segundo trimestre, com prejuízo líquido de 1,4 bilhão de reais pressionado em parte por impacto de variação cambial.

A companhia apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente de 3,9 bilhões de reais para o segundo trimestre, queda de 58% sobre o desempenho de um ano antes.

Analistas, em média, esperavam um Ebitda de 4,14 bilhões de reais para a Braskem no segundo trimestre, segundo dados da Refinitiv.

A empresa, que registrou 7,7 bilhões de reais em provisões relacionadas a prejuízos causados por afundamento de solo em Maceió, teve consumo de caixa de 665 milhões relacionado à capital alagoana no segundo trimestre ante 732 milhões no mesmo período do ano passado e 643 milhões nos três primeiros meses de 2022.

A petroquímica apurou receita líquida de 25,4 bilhões de reais no segundo trimestre, 4% abaixo do faturamento de um ano antes. Analistas, em média, esperavam 25,1 bilhões, segundo a Refinitiv.

O custo de produto vendido disparou 28% em reais e 38% em dólares.

A empresa terminou junho com alavancagem em dólares de 1,22 vez ante 1,1 vez ao final do primeiro semestre do ano passado.

A posição de caixa ficou em 1,9 bilhão de dólares, “patamar que garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 66 meses”, afirmou a companhia.

(Por Carolina Pulince e Alberto Alerigi Jr.)