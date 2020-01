Braskem tem R$ 3,7 bilhões restituídos ao seu caixa após acordo em Alagoas

A Braskem teve hoje uma restituição de R$ 3,7 bilhões ao seu caixa, segundo informou a companhia em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 10. Desse valor, R$ 1,7 bilhão foi transferido para uma conta bancária específica da petroquímica para custeio do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação, referente ao acordo fechado com as autoridades pelo afundamento de bairros de Maceió. A Braskem se comprometeu a implantar um programa para a retirada e compensação de 17 mil moradores de 4,5 mil imóveis localizados nos bairros de Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. O acordo prevê ainda o desembolso de R$ 1 bilhão, destinados para o fechamento de minas de exploração de sal.