Braskem tem queda de 95% no lucro do 1º tri

Por Peter Frontini e Carolina Pulice

SÃO PAULO (Reuters) – A Braskem publicou na noite da segunda-feira lucro líquido de 184 milhões de reais para o primeiro trimestre, tombo de 95% sobre o desempenho de um ano antes. A receita líquida da companhia despencou 27%, para 19,45 bilhões de reais.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) desabou 78% sobre um ano antes, para 1,06 bilhão de reais.

A companhia afirmou que a performance deve-se à queda dos spreads de preços do setor petroquímico sobre o primeiro trimestre de 2022, embora tenham mostrado melhora sobre o final do ano passado. Na segunda-feira, a Braskem revelou que a controladora Novonor recebeu uma oferta não vinculante pela petroquímica. A empresa não revelou o autor da oferta, mas publicações na imprensa afirmaram que trata-se da Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) em conjunto com a gestora norte-americana de ativos Apollo.

As ações da Braskem encerraram na segunda-feira em alta de 6,5%, a 25,3 reais, impulsionadas pela expectativa de mudança no controle da companhia.

