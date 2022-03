Braskem tem lucro líquido de R$530 mi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A petroquímica Braskem anunciou nesta quarta-feira que teve uma queda de 37% no lucro do quarto trimestre, resultado que também veio abaixo das previsões de analistas.

A companhia teve lucro líquido de 530 milhões de reais de outubro a dezembro, muito abaixo da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 5,35 bilhões de reais.

A receita líquida da Braskem no período somou 28,2 bilhões de reais, um aumento de 51% sobre mesma etapa de 2020.

A Braskem anunciou que pretende investir 5,6 bilhões de reais em 2022, incluindo numa parada programada de manutenção nas plantas do Rio Grande do Sul, preparação para parada nas plantas da Bahia em 2023, e expansão do negócio de biopolímeros e expansão da capacidade de produção de resina reciclada.

(Por Aluísio Alves)

Saiba mais